ЖИТЕЛЬ С. ЛДЗАА УЛИЧЕН В ХИЩЕНИИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА.
Сухум. 2 августа 2024. Абхазия-Информ. Хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере вменяется жителю с. Лдзаа Хеция Аслану Гивиевичу, 1983 г.р. Он был задержан сотрудниками УУР МВД совместно с уголовным розыском УВД по Гагрскому району в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.
Преступление имело место в г. Пицунда, когда из припаркованного автомобиля по ул. Кипарисовая аллея было похищено 150 000 рублей.
Гражданин Хеция содержится под стражей, расследование проводит следственный отдел УВД по Гагрскому району.
Об этом сообщает сайт МВД.