ПОСОЛ АБХАЗИИ В СИРИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ, ПОСВЯЩЕННОМ 80-ЛЕТИЮ СИРИЙСКО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Сухум. 2 августа 2024. Абхазия-Информ. По приглашению директора Дипломатического института Министерства иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики, доктора Имада Мустафы, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммад Али и советник посольства, консул Гайс Аль-Харки приняли участие в семинаре, посвященном 80-летию сирийско-российских отношений. В семинаре участвовали министр информации Сирии Бутрос Халляк, помощники министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии Айман Раад и Хабиб Аббас, послы и главы дипломатических миссий, аккредитованных в Дамаске.
В ходе семинара состоялось обсуждение истории развития сирийско-российских отношений, основанных на равноправии, взаимном уважении и единстве позиций по основным вопросам.
Посол Мухаммад Али отметил высокий уровень развития межгосударственного абхазо- сирийского и абхазо-российского сотрудничества, подчеркнув стремление Сухума к развитию и укреплению стратегических отношений с Дамаском и Москвой.
Мухаммад Али поблагодарил руководство Дипломатической академии МИД России в лице ректора Александра Яковенко и профессорско-преподавательский состав за поддержку в вопросе подготовки профессиональных дипломатических кадров для Республики Абхазия.
Мероприятие организовано Дипломатическим институтом МИД Сирии.
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