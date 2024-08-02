ПОСОЛ АБХАЗИИ В СИРИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ, ПОСВЯЩЕННОМ 80-ЛЕТИЮ СИРИЙСКО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Сухум. 2 августа 2024. Абхазия-Информ. По приглашению директора Дипломатического института Министерства иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики, доктора Имада Мустафы, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммад Али и советник посольства, консул Гайс Аль-Харки приняли участие в семинаре, посвященном 80-летию сирийско-российских отношений. В семинаре участвовали министр информации Сирии Бутрос Халляк, помощники министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии Айман Раад и Хабиб Аббас, послы и главы дипломатических миссий, аккредитованных в Дамаске.