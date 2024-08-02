ФЕСТИВАЛЬ «ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИГЛАШАЕТ» ПРОДОЛЖИТСЯ КОНЦЕРТАМИ В СУХУМЕ И БЕДИИ

Сухум. 2 августа 2024. Абхазия-Информ. 16 августа в Абхазском драмтеатре состоится концерт «Где-то далеко, в памяти моей…». Хибла Герзмава исполнит песни 1940–1970-х годов под аккомпанемент Олега Аккуратова.Начало в 20:00. Билеты в продаже, в Абхазском театре и онлайн по ссылке: https://rusdram.org/the.../performs/66a247c448028d7d541165d4

18 августа в Бедийском соборе – выступление Хиблы Герзмава и Академического Большого хора «Мастера хорового пения» к 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулиа.

Начало в 18:00, вход свободный.

19 августа на Театральной площади Сухума выступят Хибла Герзмава, Игорь Бутман (саксофон) и джаз-бэнд под управлением Сергея Макеева.

Начало в 20:00.

Еще шесть концертов и мастер-классы пройдут в городах России и два – в Китае.