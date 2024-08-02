МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ВЫСТУПИЛ В АБХАЗСКОЙ ГОСФИЛАРМОНИИ
Сухум. 2 августа 2024. Абхазия-Информ. Марийский государственный театр оперы и балета им.Эрика Сапаева впервые выступил в Абхазской Государственной филармонии с постановкой Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».
Посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что присутствовать на таком мероприятии для него большая честь.
Врио министра культуры Абхазии Динара Смыр назвала приезд Марийского театра в Абхазию значимым событием, которое объединит ценителей театрального искусства Абхазии и России.
«У России и Абхазии исторически сложившееся плодотворное культурное пространство в основе которого лежит взаимоуважение, сохранение культурных традиций и нашего общего наследия», – сказала Смыр.
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