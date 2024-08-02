МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ВЫСТУПИЛ В АБХАЗСКОЙ ГОСФИЛАРМОНИИ

Посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что присутствовать на таком мероприятии для него большая честь.

Сухум. 2 августа 2024. Абхазия-Информ. Марийский государственный театр оперы и балета им.Эрика Сапаева впервые выступил в Абхазской Государственной филармонии с постановкой Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».

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«Артисты Марийского театра впервые в Абхазии, уверен, что абхазские зрители и гости сегодняшнего вечера получат незабываемые эмоции от выступления артистов балета. Сегодня нас ждет праздник танца, волшебство грации и красоты. Уверен также что и наши артисты в свою очередь получат самый душевный прием у вас в Апсны»,отметил посол.

Врио министра культуры Абхазии Динара Смыр назвала приезд Марийского театра в Абхазию значимым событием, которое объединит ценителей театрального искусства Абхазии и России.

«У России и Абхазии исторически сложившееся плодотворное культурное пространство в основе которого лежит взаимоуважение, сохранение культурных традиций и нашего общего наследия», – сказала Смыр.