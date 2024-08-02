СТАРТОВАЛ XXII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «АБХАЗИЯ ОПЕН 2024»
Новости Пятница, 02 августа 2024 14:12
Сухум. 2 августа 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме стартовал XXII Международный шахматный фестиваль «Абхазия опен 2024». В турнире принимают участие 150 спортсменов из районов Абхазии и регионов России. В рамках мероприятия пройдут открытые турниры «Апсны 2024»: турнир МД9 (среди спортсменов 2015 года рождения и младше), турнир МД13 (соеди спортсменов 2011 года рождения и младше), турнир А (основной).
В каждой категории будет сыграно по 7 туров с контролем 30 м +5 с, в основном – 60 м + 5 с.
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