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ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
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Абхазия Информ

СТАРТОВАЛ XXII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «АБХАЗИЯ ОПЕН 2024»

Новости Пятница, 02 августа 2024 14:12
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СТАРТОВАЛ XXII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «АБХАЗИЯ ОПЕН 2024»

Сухум. 2 августа 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме стартовал XXII Международный шахматный фестиваль «Абхазия опен 2024». В турнире принимают участие 150 спортсменов из районов Абхазии и регионов России. В рамках мероприятия пройдут открытые турниры «Апсны 2024»: турнир МД9 (среди спортсменов 2015 года рождения и младше), турнир МД13 (соеди спортсменов 2011 года рождения и младше), турнир А (основной).

В каждой категории будет сыграно по 7 туров с контролем 30 м +5 с, в основном 60 м + 5 с.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 02 августа 2024 14:15

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