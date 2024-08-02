И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ВСТРЕТИЛСЯ С УЧАСТНИКАМИ ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ «АХЬЫШЬҬРАХЬ»

Сухум. 2 августа 2024. Абхазия-Информ. Сегодня и.о. руководителя Администрации президента Республики Абхазия Зураб Каджая в Государственном комитете Республики Абхазия по репатриации встретился с участниками летнего лагеря «Ахьышьҭрахь». Во встрече также приняли участие первый вице-премьер, министром энергетики и транспорта Джансух Нанба, руководство и коллектив Госкомитета по репатриации.

Зураб Каджая в своем выступлении подчеркнул значимость проекта летнего лагеря «Ахьышьҭрахь» для народа Абхазии, отметив, что инициатива, организованная Госкомитетом по репатриации, играет ключевую роль в укреплении связи между соотечественниками и их исторической Родиной. Он выразил радость по поводу приезда участников лагеря, подчеркнув, что это важное событие, которое способствует укреплению национальной идентичности.

Участники лагеря выразили признательность организаторам и вручили благодарственные грамоты руководству и коллективу Госкомитета по репатриации.

В завершении встречи от имени президента, Зураб Каджая и Джансух Нанба преподнесли участникам лагеря в подарок книгу-фотоальбом «Независимость», что стало символом поддержки и связи между соотечественниками и их Родиной.

Экскурсии, подготовленные для участников летнего лагеря «Ахьышьҭрахь», продолжаются. Уже завтра дети отправятся в Очамчыру, где их ждёт насыщенная культурная программа.

Об этом сообщает сайт президента.