И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ВСТРЕТИЛСЯ С УЧАСТНИКАМИ ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ «АХЬЫШЬҬРАХЬ»
Сухум. 2 августа 2024. Абхазия-Информ. Сегодня и.о. руководителя Администрации президента Республики Абхазия Зураб Каджая в Государственном комитете Республики Абхазия по репатриации встретился с участниками летнего лагеря «Ахьышьҭрахь». Во встрече также приняли участие первый вице-премьер, министром энергетики и транспорта Джансух Нанба, руководство и коллектив Госкомитета по репатриации.
Зураб Каджая в своем выступлении подчеркнул значимость проекта летнего лагеря «Ахьышьҭрахь» для народа Абхазии, отметив, что инициатива, организованная Госкомитетом по репатриации, играет ключевую роль в укреплении связи между соотечественниками и их исторической Родиной. Он выразил радость по поводу приезда участников лагеря, подчеркнув, что это важное событие, которое способствует укреплению национальной идентичности.
Участники лагеря выразили признательность организаторам и вручили благодарственные грамоты руководству и коллективу Госкомитета по репатриации.
В завершении встречи от имени президента, Зураб Каджая и Джансух Нанба преподнесли участникам лагеря в подарок книгу-фотоальбом «Независимость», что стало символом поддержки и связи между соотечественниками и их Родиной.
Экскурсии, подготовленные для участников летнего лагеря «Ахьышьҭрахь», продолжаются. Уже завтра дети отправятся в Очамчыру, где их ждёт насыщенная культурная программа.
Об этом сообщает сайт президента.
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