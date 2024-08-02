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Абхазия Информ

ДВОЕ ЖИТЕЛЕЙ С. ПСАХАРА ОБВИНЯЮТСЯ В ВОЗЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Пятница, 02 августа 2024 20:52
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ДВОЕ ЖИТЕЛЕЙ С. ПСАХАРА ОБВИНЯЮТСЯ В ВОЗЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 2 августа 2024. Абхазия-Информ. Обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 223 и п. «б» ч. 3 ст. 224 прим.1 УК РА предъявлено двум жителям с Псахара Гагрского района. Граждане Мумджян Вартан Альбертович, 1997г.р. и Календжян Гариф Владимирович, 1984г.р., действуя группой лиц по предварительному сговору незаконно приобрели, хранили и ввезли на территорию Республики Абхазия наркотическое средство и психотропное вещество в особо крупном размере без цели сбыта.

Оба были задержаны после переезда зоны таможенного контроля на КПП «Псоу». В ходе личного досмотра, проводимого в линейном отделе милиции, у гражданина Календжян оперативными сотрудниками было изъято наркотическое средство «метадон», Мумджян хранил при себе блистер с капсулами психотропного вещества «прегабалин».

Расследование проводит орган предварительного следствия линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии, обвиняемые содержатся под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 02 августа 2024 20:53

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