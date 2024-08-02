ДВОЕ ЖИТЕЛЕЙ С. ПСАХАРА ОБВИНЯЮТСЯ В ВОЗЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 2 августа 2024. Абхазия-Информ. Обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 223 и п. «б» ч. 3 ст. 224 прим.1 УК РА предъявлено двум жителям с Псахара Гагрского района. Граждане Мумджян Вартан Альбертович, 1997г.р. и Календжян Гариф Владимирович, 1984г.р., действуя группой лиц по предварительному сговору незаконно приобрели, хранили и ввезли на территорию Республики Абхазия наркотическое средство и психотропное вещество в особо крупном размере без цели сбыта.

Оба были задержаны после переезда зоны таможенного контроля на КПП «Псоу». В ходе личного досмотра, проводимого в линейном отделе милиции, у гражданина Календжян оперативными сотрудниками было изъято наркотическое средство «метадон», Мумджян хранил при себе блистер с капсулами психотропного вещества «прегабалин».

Расследование проводит орган предварительного следствия линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии, обвиняемые содержатся под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.