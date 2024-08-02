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Абхазия Информ

В ПРИДНЕСТРОВЬЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Новости Пятница, 02 августа 2024 20:59
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В ПРИДНЕСТРОВЬЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Сухум. 2 августа 2024. Абхазия-Информ. Министр обороны Абхазии Владимир Ануа выразил слова поддержки министру обороны Приднестровской Молдавской Республики генерал-лейтенанту Олегу Обручкову в связи с памятной датой для народа Приднестровья – Днем памяти и скорби.

«1 августа – памятная дата для всех приднестровцев. В этот день 32 года назад завершился одновременный развод вооруженных формирований Молдовы и Приднестровья с линии противостояния. Ежегодно, в этот день народ Приднестровья отдает дань памяти всем, кто отдал свою жизнь за республику.

Народу Абхазии близка боль приднестровцев. Нашим народам в борьбе за свободу и независимость пришлось пройти через тяготы и лишения. Тысячи сыновей и дочерей сложили свои головы за право жить на родной земле.

В день памяти и скорби, от лица Министерства обороны, военнослужащих Вооруженных Сил выражаю слова искренней поддержки Вам, и в Вашем лице народу Приднестровской Молдавской Республики.

Вечная слава защитникам Отечества. Мира и благополучия народу Приднестровья!» – говорится в письме Владимира Ануа.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 02 августа 2024 21:01

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