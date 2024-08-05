РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА

Сухум. 5 августа 2024. Абхазия-Информ. В Республике Никарагуа прошел один из самых крупных международных фестивалей центрально-американского региона – Международный фестиваль искусства, культуры и гастрономии. Республика Абхазия была представлена посольством Абхазии в Никарагуа. Абхазский павильон традиционно пользовался интересом у никарагуанцев и представителей 37 иностранных государств, представленных на фестивале.

Гостей угощали домашней чачей, аджикой и сыром. На главной сцене фестиваля абхазский женский и мужской традиционные костюмы открыли показ национальных костюмов стран-участниц фестиваля.

Абхазский павильон посетили советник президента Никарагуа Камила Ортега, министр культуры Никарагуа Рамон Родригез, представители различных правительственных ведомств и дипломаты, аккредитованные в Никарагуа.

Гости павильона благодарили абхазских коллег за участие, интересовались историей и культурой нашей страны и выражали интерес посетить Республику Абхазия.

В свою очередь абхазские дипломаты поблагодарили никарагуанских коллег за приглашение участвовать в столь важном международном фестивале и возможность представить на нем Республику Абхазия.