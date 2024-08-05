ВЫЯВЛЕНЫ ДВА ФАКТА ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

Сухум. 5 августа 2024. Абхазия-Информ. Два факта незаконного хранения наркотических средств выявили сотрудники первого отдела милиции УВД по г. Сухум в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий на подведомственной территории.

Уже готовый к инъекции наркотик, как установлено экспертами – «метадон», сотрудниками милиции изъят у жителя столицы Аргун Роланда Иларионовича, 1980 г.р., который был задержан по ул. Эшба в г. Сухум.

Аналогичный сильнодействующий препарат изъят и у второго задержанного Квеквескири Капитона Рудольфовича, 1989 г.р. Свой шприц с наркотическим средством мужчина хранил в ручной клади.

В отношении вышеназванных граждан за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотического средства без цели сбыта, возбуждены уголовные дела, расследование которых проводит отдел дознания столичного УВД. На время предварительного следствия подозреваемые ограничены подпиской о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД.