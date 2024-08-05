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Абхазия Информ

ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 05 августа 2024 13:39
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ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН АБХАЗИИ

Сухум. 5 августа 2024. Абхазия-Информ. Проектный офис Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО ООН) совместно со структурой ООН-Женщины продолжают оказывать поддержку местным сельским женщинам в развитии мелкомасштабного молочного производства и расширении их экономических возможностей. Для этих целей в разных районах Абхазии были созданы Полевые школы фермеров (ПШФ), объединяющие местных женщин во главе с фермером-лидером.

В этом году 178 женщин-фермеров из Гулрыпшского, Очамчырского и Галского районов прошли обучение и приобрели необходимые навыки для улучшения качества своей молочной продукции. В виде помощи они получили препараты для дегельминтизации рогатого скота, витамины, формы для сыра, PH-термометры и прочее. Дополнительно, фермеры-лидеры получили вакуумные упаковочные машины, которыми могут пользоваться и другие участницы ПШФ. Препараты для дегельминтизации имеют особое значение в улучшении здоровья животных и качества молока, а витамины повышают его пищевую ценность.

Проект объединяет различные тренинговые компоненты как технический по уходу за крупным рогатым скотом и производству молочной продукции, так и образовательный компонент по правам женщин и женскому лидерству.

В течение первой половины года специалисты ФАО и ООН-Женщины посещали все

районы с действующими ПШФ и проводили тренинги. Тренинги ФАО включали следующие темы: ветеринария и профилактические мероприятия, заготовка кормовой базы и кормление скота. В ходе практической части всех участниц обучили изготовлению таких сыров как кашкавал, качотта, халлуми и брынза. Применить полученные навыки и представить свою новую продукцию они смогли на ярмарке, которая прошла в июне в Сухуме.

В свою очередь специалисты ООН-Женщины провели ряд тренингов по гендерному равенству, правам женщин, женскому лидерству, насилию в отношении женщин, а также сессии по улучшению предпринимательских навыков и бизнес-планированию.

Особое внимание было направлено на продвижение женского активизма и лидерства на местном уровне для решения инфраструктурных проблем на уровне села.

«Участницы проекта отметили, что лекционный материал очень интересный и познавательный, так как подобран основательно, начиная с кормления скота, ветеринарии и, конечно же, практических занятий по сыроделию. Участницы смогли

не просто поприсутствовать и запомнить материал, но и принять участие в процессе

приготовления сыров. Особую роль в проекте играет завершающая часть обучения – маркетинг. Он дал возможность женщинам-фермерам наладить поставки своей продукции в магазины и рестораны Сухума», – рассказал заместитель главы проекта Айнар Аншба.

Таким образом, ФАО и структура ООН-Женщины стремятся поддерживать развитие

местных женщин-фермеров и использование устойчивых методов ведения сельского хозяйства, что повышает качество их продукции и увеличивает их доход.

Проект «Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции» осуществляется совместно со структурой «ООН-Женщины» и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC).

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 05 августа 2024 13:58

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