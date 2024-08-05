В СУХУМЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СБОР ПО КАРАТЭ
Сухум. 5 августа 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме прошел 54 Международный сбор по Каратэ До Шотокан Рю Казэ Ха под руководством Игоря Садовникова 8 Дан (Россия, Москва) и Ахры Абухба 7 Дан (Абхазия, Сухум).
В рамках сборов состоялись мастер-классы для учеников разных уровней подготовки, технический экзамен и судейский семинар, совещание представителей, экскурсии и культурная программа.
Успешно прошли международный технический экзамен: 1 Дан Инал Касландзия, Ксения Клипина, 1 Кю Таисия Клипина, 2 Кю Бадри Бебия и другие.