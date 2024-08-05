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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СБОР ПО КАРАТЭ

Новости Понедельник, 05 августа 2024 13:58
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В СУХУМЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СБОР ПО КАРАТЭ

Сухум. 5 августа 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме прошел 54 Международный сбор по Каратэ До Шотокан Рю Казэ Ха под руководством Игоря Садовникова 8 Дан (Россия, Москва) и Ахры Абухба 7 Дан (Абхазия, Сухум).

В рамках сборов состоялись мастер-классы для учеников разных уровней подготовки, технический экзамен и судейский семинар, совещание представителей, экскурсии и культурная программа.

Успешно прошли международный технический экзамен: 1 Дан Инал Касландзия, Ксения Клипина, 1 Кю Таисия Клипина, 2 Кю Бадри Бебия и другие.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 05 августа 2024 14:00

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