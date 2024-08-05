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Абхазия Информ

ЛЕОН ГАБЛИЯ И ЭРИКА КВАРЧИЯ – ЧЕМПИОНЫ АБХАЗИИ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Новости Понедельник, 05 августа 2024 14:01
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ЛЕОН ГАБЛИЯ И ЭРИКА КВАРЧИЯ – ЧЕМПИОНЫ АБХАЗИИ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Сухум. 5 августа 2024. Абхазия-Информ. Леон Габлия и Эрика Кварчия стали чемпионами Республики Абхазия по настольному теннису. Чемпионат проходил в Сухуме 4 августа. В нем приняли участие около 50 спортсменов из районов Абхазии.

Вторые места заняли Ренат Карчава и Амра Амичба, бронзовыми призерами стали Анна Егорова и Лаша Давитая.

Победители и призеры были награждены кубками, грамотами, медалями и денежными призами.

Главный судья – Руслан Сарьян.

Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация настольного тенниса Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 05 августа 2024 14:04

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