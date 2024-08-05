ЛЕОН ГАБЛИЯ И ЭРИКА КВАРЧИЯ – ЧЕМПИОНЫ АБХАЗИИ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
Сухум. 5 августа 2024. Абхазия-Информ. Леон Габлия и Эрика Кварчия стали чемпионами Республики Абхазия по настольному теннису. Чемпионат проходил в Сухуме 4 августа. В нем приняли участие около 50 спортсменов из районов Абхазии.
Вторые места заняли Ренат Карчава и Амра Амичба, бронзовыми призерами стали Анна Егорова и Лаша Давитая.
Победители и призеры были награждены кубками, грамотами, медалями и денежными призами.
Главный судья – Руслан Сарьян.
Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация настольного тенниса Абхазии.