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Абхазия Информ

СПОРТСМЕНЫ АБХАЗИИ ЗАНЯЛИ ПЕРВОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО В ОТКРЫТОМ КУБКЕ ЕВРОПЫ

Новости Понедельник, 05 августа 2024 14:04
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СПОРТСМЕНЫ АБХАЗИИ ЗАНЯЛИ ПЕРВОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО В ОТКРЫТОМ КУБКЕ ЕВРОПЫ

Сухум. 5 августа 2024. Абхазия-Информ. Спортсмены Абхазии заняли первое общекомандное место в Открытом Кубке Европы по Каратэ До Шотокан Рю Казэ Ха. Кубок Европы проходил в Сухуме 4 августа.

Серебряными призерами стали спортсмены Краснодарского края, третье место у спортсменов Московской области.

Победители и призеры соревнования вошли в состав сборной команды Европы и примут участие в III чемпионате мира, который пройдет 3-5 октября 2025 года в Мексике.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 05 августа 2024 14:05

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