СПОРТСМЕНЫ АБХАЗИИ ЗАНЯЛИ ПЕРВОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО В ОТКРЫТОМ КУБКЕ ЕВРОПЫ
Новости Понедельник, 05 августа 2024 14:04
Сухум. 5 августа 2024. Абхазия-Информ. Спортсмены Абхазии заняли первое общекомандное место в Открытом Кубке Европы по Каратэ До Шотокан Рю Казэ Ха. Кубок Европы проходил в Сухуме 4 августа.
Серебряными призерами стали спортсмены Краснодарского края, третье место у спортсменов Московской области.
Победители и призеры соревнования вошли в состав сборной команды Европы и примут участие в III чемпионате мира, который пройдет 3-5 октября 2025 года в Мексике.