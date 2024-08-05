В ГОСКОМИТЕТЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ТЯЖЕЛОАТЛЕТОМ ЭЛКАНОМ ГВАЗАВА

Сухум. 5 августа 2024. Абхазия-Информ. Заместитель председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Роман Цкуа принял титулованного абхазского тяжелоатлета Элкана Гвазава. Совсем недавно Элкан стал серебряным призером чемпионата России с результатом в сумме двоеборья 258 кг (123 – рывок, 135 – толчок) и победителем в рывке в весовой категории до 61 килограмма. Чемпионат проходил в Новосибирске в середине июля.

Во встрече приняли участие помощник председателя Госкомитета Рафаэль Ампар, начальник молодежного отдела Идрис Кара-Осман-оглы и специалисты Госкомитета.

Роман Цкуа поздравил спортсмена с победами и пожелал ему дальнейших успехов.

«Мы поздравляем тебя с успешным выступлением на чемпионате России. Мы уверены, что впереди тебя ждет еще немало побед», – сказал Цкуа.

Именитый спортсмен поделился своими впечатлениями от участия в чемпионате России, затем Роман Цкуа, пожелав спортсмену побед, вручил ему денежное вознаграждение от Госкомитета.