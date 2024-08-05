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Абхазия Информ

В МИНОБОРОНЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПОДГОТОВКИ ВОЙСК ЗА ИЮЛЬ

Новости Понедельник, 05 августа 2024 14:09
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В МИНОБОРОНЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПОДГОТОВКИ ВОЙСК ЗА ИЮЛЬ

Сухум. 5 августа 2024. Абхазия-Информ. В Минобороны подвели итоги подготовки войск (сил) за июль 2024 года. Мероприятие, проводилось под руководством министра обороны, генерал-полковника Владимира Ануа с участием замминистра обороны, начальников управлений, отделов и служб, командиров воинских частей, организаций и учреждений оборонного ведомства.

В ходе подведения итогов рассмотрены результаты оперативной, мобилизационной и боевой подготовки. Особое внимание обращено на поддержание боевой и мобилизационной готовности, воинской дисциплины и правопорядка в войсках (силах).

Прочитано 0 раз Последнее изменение Понедельник, 05 августа 2024 14:11

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