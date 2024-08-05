В АБХАЗИИ НАКАЗАЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ТОРГОВЦЕВ В ТУРИСТИЧЕСКИХ МЕСТАХ

Сухум. 5 августа 2024. Абхазия-Информ. МВД Абхазии провело рейд по туристическим местам республики и выявило 14 случаев нелицензированной торговли. Ее владельцы получили штрафы. В курортный сезон важно обеспечивать комфортное и безопасное пребывание туристов, особенно в популярных местах.

«В период рейдовых мероприятий с 1 по 3 августа сотрудниками подразделений милиции общественной безопасности УВД по Гагрскому району в Бзыбский отдел были доставлены 14 граждан, осуществляющих коммерческую деятельность без имеющихся на то разрешительных документов. Они понесли административную ответственность и заплатили штраф», – сообщили в МВД Абхазии.

В ведомстве добавили, что часто получают жалобы по поводу агрессивного поведения торговцев, которые чуть ли не силой пытаются продать свой товар отдыхающим.