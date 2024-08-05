БОЛЕЕ 700 ЧЕЛОВЕК БУДУТ ЗАЧИСЛЕНЫ В АГУ

Сухум. 5 августа 2024. Абхазия-Информ. Прием документов в Абхазский государственный университет на 2024-2025 учебный год осуществлялся по 35 направлениям подготовки (специальностям) и по 44 образовательным программам. В соответствии с автономным статусом АГУ, распоряжением президента Республики Абхазия в этом году на первый курс для обучения за счет средств республиканского бюджета были определены 397 бюджетных мест, из них 23 – по программам магистратуры.

По направлениям подготовки бакалавриата (специальностям) в рамках основного набора было подано 676 заявлений абитуриентов. Из них 102 – от абитуриентов, ранее рекомендованных к зачислению по результатам олимпиады школьников «Путь к вершинам!» и 37 заявлений в рамках дополнительного набора.

По программам второго высшего образования подали заявления 11 человек, по направлениям магистратуры – 12.

В этом году большой конкурс на бюджетные места образовался по 20 направлениям. Это – «Прикладная математика и информатика», «Медицинская биохимия», «Туризм», «Электроэнергетика и электротехника», «Агрономия», «Технология субтропических и пищевкусовых продуктов», «Психология служебной деятельности», «Дизайн костюма», «Графический дизайн», «Дизайн интерьера», «Экономика», «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур

(Английский язык)», «Юриспруденция», «История».

Наибольшее количество абитуриентов пришло на направление подготовки «Экономика» и специальность «Юриспруденция».

Дополнительный прием по завершении основного набора был объявлен по следующим направлениям:

– «Математика»;

– «Физика»;

– «Биология»;

– «Лесное хозяйство»;

– «Фармация»;

– «Абхазский язык и литература»;

– «Абхазский язык в неабхазской школе»;

– «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (немецкий язык)»;

– «Агроинженерия: Технические системы в агробизнесе»;

– «Защита растений»;

– «Начальное образование»;

– «Дошкольное образование».

В этом году в АГУ были открыты новые направления и специальности, такие как «Фармация», «Психология служебной деятельности», «Музыкально-театральное искусство (Искусство оперного пения)» и «Дизайн интерьера».

В рамках договора между Абхазским государственным университетом и Северо-Кавказской государственной академией о совместной подготовке специалистов по сетевой форме обучения по направлению

«Электроэнергетика и электротехника», в этом году впервые был осуществлен прием абитуриентов. Подано 13 заявлений. Данный формат позволит студентам при получении высшего профессионального образования окончить сразу два вуза – Абхазский государственный университет и Северо-Кавказскую государственную академию.

По предварительным итогам двух этапов вступительных испытаний и поступивших заявлений на получение второго высшего образования, а также заявок на обучение по программам магистратуры, на сегодняшний день более 700 человек подлежат зачислению в Абхазский государственный университет.

Прием документов по направлениям второго высшего образования и магистерским программам продолжается.