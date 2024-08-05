ПЛАН ЗА ИЮЛЬ ВЫПОЛНЕН МНС НА 117%

Сухум. 5 августа 2024. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекций по городу Сухум и районам за июль текущего года поступления налоговых платежей в бюджет составили – 747,0 млн руб. при плане – 636,6 млн руб. выполнение 117%.

За семь месяцев 2024 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 2 934,3 млн руб. при плане 2 531,2 млн руб. Выполнение составило 116%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 403,1 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составила 120%, что в суммарном выражении равно 482,4 млн руб.

Поступления налоговых платежей по районам за семь месяцев 2024 года ​составили:

По г. Сухум – при плане 1 343,6 млн. руб. поступило 1470,3 млн. руб. выполнение 109%.

По Гагрскому району при плане 655,7 млн. руб. поступило 777,1 млн. руб. выполнение 119%.

По Гудаутскому району – при плане 212,9 млн. руб. поступило – 259,3 млн. руб. выполнение 122%.

По Сухумскому району – при плане 58,3 млн. руб. поступило – 110,1 млн. руб. выполнение 189%.

По Гулрыпшскому району – при плане 76,9 млн. руб. поступило- 93,8 млн. руб. выполнение 122%.

По Очамчырскому району – при плане 132,4 млн. руб. поступило 152,0 млн. руб. выполнение 115%.

По Ткуарчалскому району – при плане 20,6 млн. руб. поступило – 28,1 млн. руб. выполнение 136%.

По Галскому району – при плане 30,9 млн. руб. поступило – 43,7 млн. руб. выполнение 141%.