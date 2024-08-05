В СУХУМЕ БЛАГОУСТРАИВАЮТ ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Сухум. 5 августа 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме подходят к завершению работы по благоустройству дворовых территорий на улицах Ардзинба и пересечении улиц Айдгылара и Басария. Эти проекты финансируются из республиканского бюджета и направлены на создание комфортной городской среды.

Работы по благоустройству дворовой территории на ул. Ардзинба, д. №№146-150 находятся на завершающей стадии. Подрядная организация ООО «СтройЭнергоСервис» проделала значительный объем работ, превратив грунтовую дорогу с большими ямами в благоустроенное пространство. Площадь участка составляет 1400 м².

«Бетонирование двора шло около двух недель. Мы обнаружили и восстановили старую ливневую систему, которую подрядчик установил дополнительно, несмотря на то, что это не входило в смету. На сегодняшний день выполнено 90% работ. Осталось завершить работы по устройству ливневых лотков и подключить их в городскую систему ливневых канализаций. Работы были начаты в середине июля и завершатся уже в течение нескольких дней», – сообщил инженер технического надзора УКС РА Эраст Эшба.

Заместитель главы администрации города Сухум Автандил Сурманидзе отметил, что после встречи депутата с жителями этих домов было принято решение помочь им, и сейчас работы уже завершаются. Он подчеркнул, что средства на проект были выделены из республиканского бюджета по инициативе депутата.

«Мы ждали этого 30 лет. Раньше были большие трудности с проходимостью, но теперь мы очень довольны результатом. Спасибо всем, кто поспособствовал – и депутатам, и рабочим», – рассказала местная жительница Анжела Лапшина.

1 августа начались работы по благоустройству дворовой площадки на пересечении улиц Айдгылара и Басария. Площадь участка составляет 1030 м².

«Покрытие на этом участке было в удручающем состоянии. Мы ведем подготовительные работы по демонтажу старого асфальтобетонного покрытия. Планируется укладка нового бетона, установка ливневых лотков и подключение их к городской системе ливневых канализаций. Завершение работ ожидается в течение 10-14 дней в зависимости от погодных условий», – отметил Эраст Эшба.

«После встречи с жителями депутаты Парламента обратились к президенту и в Кабинет министров. Было решено начать работы по укладке брусчатки. Мы благодарим всех, кто участвует в благоустройстве этого объекта. Эта программа будет продолжена и работы не остановятся», – прокомментировал Автандил Сурманидзе.

Жители выразили благодарность за оперативное реагирование властей на их просьбы и высоко оценили проведенные работы, которые значительно улучшат не только условия проживания, но и внешний вид дворовых территорий.