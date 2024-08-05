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Абхазия Информ

ПОСОЛ АБХАЗИИ В СИРИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛОМ ПАЛЕСТИНЫ

Новости Понедельник, 05 августа 2024 19:44
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ПОСОЛ АБХАЗИИ В СИРИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛОМ ПАЛЕСТИНЫ

Сухум. 5 августа 2024. Абхазия-Информ. Состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммада Али с послом Палестины в Сирии, директором политического департамента Организации Освобождения Палестины (ООП) Анваром Абдель-Хади. Встреча прошла в посольстве Абхазии в Сирии.

В ходе встречи обсуждались последние события в Палестине и вызывающая беспокойство эскалация в регионе.

Мухаммад Али отметил, что нарушение Израилем международного и гуманитарного права как в секторе Газа, так и в ближневосточном регионе в целом, способствует росту напряженности и насилия, что негативно отразится на ходе переговоров о прекращении огня в Секторе Газа.

Он подтвердил, что Республика Абхазия поддерживает право палестинского народ на самоопределение и создание независимого государства Палестина.

Дипломаты отметили необходимость отмены несправедливых экономических санкций и блокады против сирийского народа, право Сирии на борьбу с терроризмом, необходимость полного вывода иностранных сил, незаконно находящихся на сирийской территории и полного возвращения этих территорий под сирийский суверенитет.

Стороны подчеркнули важность продолжения встреч такого характера для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 05 августа 2024 19:52

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