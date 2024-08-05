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Абхазия Информ

УГАИ МВД РА ПРОВОДИТ БЕСЕДЫ С ВОДИТЕЛЯМИ МАРШРУТНЫХ ТАКСИ

Новости Понедельник, 05 августа 2024 19:52
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УГАИ МВД РА ПРОВОДИТ БЕСЕДЫ С ВОДИТЕЛЯМИ МАРШРУТНЫХ ТАКСИ

Сухум. 5 августа 2024. Абхазия-Информ. УГАИ МВД РА проводит беседы о необходимости соблюдения ПДД с водителями маршрутных такси. Как отметил ВРИО начальника ГАИ Дамей Авидзба, сотрудники Госавтоинспекции будут проводить такие профилактические мероприятия на регулярной основе.

Наиболее часто граждане жалуются на водителей маршруток, совершающих рейсы до пограничного пункта «Псоу». Именно с них и начали разъяснительную беседу. Также руководители УГАИ встретились с водителями, осуществляющими перевозку пассажиров по городу Сухум, в частности по маршрутам «рынок – Кяласур», «рынок – Новый район».

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения довел информацию о состоянии аварийности, указал на часто допускаемые нарушения ПДД водителями транспортных средств, разъяснил причины и обстоятельства, в результате которых могут произойти дорожно-транспортные происшествия с участием водителей автобусов.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма особое внимание было уделено особенностям движения при перевозке детей, их безопасному поведению в общественном транспорте.

Многие водители с пониманием отнеслись к проводимой инспекторами беседе и профилактике. Они поблагодарили руководство ГАИ за внимание к их работе, пообещав оказывать максимальное содействие.

В рамках мероприятия водителям общественного транспорта руководство Госавтоинспекции напомнило о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 05 августа 2024 19:54

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