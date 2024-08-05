 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГРАБИТЕЛИ ВСКОПАЛИ МАРКУЛСКОЕ ГОРОДИЩЕ В АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 05 августа 2024 19:57
Оцените материал
(0 голосов)
ГРАБИТЕЛИ ВСКОПАЛИ МАРКУЛСКОЕ ГОРОДИЩЕ В АБХАЗИИ

Сухум. 5 августа 2024. Абхазия-Информ. Участок на Маркулском городище раскопали черные кладоискатели и уничтожили ценную информацию для исследования. Что конкретно украли грабители неизвестно. Черные кладоискатели напали на Маркулское городище в Абхазии, рассказала археолог Галина Требелева.

Весь участок и культурный слой перекопан злоумышленниками. Что они взяли с собой, со слов археолога, неизвестно.

«Они не слоями снимали грунт, а просто целыми ямами все перекопали. То есть мы не получаем информацию, кто был захоронен, как был захоронен, как лежал человек, какие материалы и с какой стороны от него лежали, как была перекрыта черепица. Мы не получаем огромную информацию о том образе и верованиях людей, которые там были захоронены», – сообщила Галина Требелева.

Она сомневается, что раскопанный курган имеет какую-то ценность для грабителей. Археологи редко находят что-то действительно ликвидное для продажи на рынке металлов. Самое ценное, что они находят – информация, которую и разрушили грабители, сообщила Галина Требелева.

К сожалению, исследование прервалось, однако команда археологов продолжила копать разграбленные ямы для поиска одиночных ценных аретфактов.

Меркулское городище не впервые стало объектом интереса у черных копателей. В 2023 году несколько грабителей хотели прокопать один участок, но его владелец заметил и прогнал их. Позже специалисты обнаружили там бронзовый котел ситула.

https://vestikavkaza.ru/news/grabiteli-vskopali-markulskoe-gorodise-v-abhazii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 05 августа 2024 19:58

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « УГАИ МВД РА ПРОВОДИТ БЕСЕДЫ С ВОДИТЕЛЯМИ МАРШРУТНЫХ ТАКСИ ЛЕСНОЙ ПОЖАР ПОД ГАГРОЙ ПОТУШЕН »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.