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Абхазия Информ

ЛЕСНОЙ ПОЖАР ПОД ГАГРОЙ ПОТУШЕН

Новости Понедельник, 05 августа 2024 20:00
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ЛЕСНОЙ ПОЖАР ПОД ГАГРОЙ ПОТУШЕН

Сухум. 5 августа 2024. Абхазия-Информ. Три дня понадобилось абхазским спасателям, чтобы полностью потушить лесной пожар, который вспыхнул в Гагрском районе – тушение огня усугублялось тем, что его очаги располагались в труднодоступных местах.

Абхазские пожарные накануне потушили пожар в селе Багрыпста под Гагрой, сообщил сегодня начальник районной ПСЧ Давид Бганба.

Как рассказал Бганба, подлесок вдоль республиканской трассы в районе села Багрыпста вспыхнул утром 1 августа, пламя распространилось на площади около 60 га, однако тушить его было очень сложно – к огню было сложно подобраться пожарным машинам с запасом воды, поскольку пылал он большей частью в труднодоступных для спецтранспорта местах.

Огонь был локализован уже к ночи того же дня, однако тушение мелких очагов заняло достаточно много времени, помимо этого, пожарные контролировали, чтобы жилые дома и пансионаты региона оставались вне угрозы.

Досталось и даче Сталина «Холодная речка», где частично обгорело одно окно, напомнил глава ПСЧ Гагрского района.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 05 августа 2024 20:12

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