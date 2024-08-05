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Абхазия Информ

МИНЭНЕРГОТРАНС ПРОКОММЕНТИРОВАЛО ПРЕТЕНЗИЮ АО «АЭРО МЕНЕДЖМЕНТ»

Новости Понедельник, 05 августа 2024 20:12
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МИНЭНЕРГОТРАНС ПРОКОММЕНТИРОВАЛО ПРЕТЕНЗИЮ АО «АЭРО МЕНЕДЖМЕНТ»

Сухум. 5 августа 2024. Абхазия-Информ. Министерство энергетики и транспорта Республики Абхазия прокомментировало претензию инвестора, не прошедшего конкурсный отбор на реконструкцию аэропорта «Сухум».

«Минэнерготранс обращает внимание на то, что в социальных сетях распространяется претензия АО «Аэро Менеджмент» (потенциальный инвестор, не прошедший конкурсный отбор на реализацию проекта реконструкции международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба) по возмещению расходов на проведение работ по подготовке проектной документации.

В этой связи информируем, что 27 октября 2023 года между Кабинетом министров Республики Абхазия и ООО «Инфраструктурное развитие» (инвестор, прошедший конкурсный отбор на реализацию инвестиционного проекта) было заключено «Соглашение о государственно-частном партнерстве о восстановлении имущественного комплекса Международного аэропорта «Сухум» им. В.Г. Ардзинба, в рамках которого частный партнер (ООО «Инфраструктурное развитие») в соответствии с пунктом 8.8 принял обязательства по возмещению понесенных АО «Аэро Менеджмент» затрат на разработку проектной документации», – отмечается в комментарии. 

Минэнерготранс также информирует о том, что на текущий момент с частным партнером (ООО «Инфраструктурное развитие») обсуждаются сроки и порядок компенсации расходов, понесенных АО «Аэро Менеджмент».

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 05 августа 2024 20:21

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