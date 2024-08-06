ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В III ДЕТСКОМ КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ

Сухум. 6 августа 2024. Абхазия-Информ. С 22 по 24 августа 2024 года на площадке Московского дворца пионеров состоится III Международный детский культурный форум. Третий год подряд Министерство культуры Российской Федерации и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ организуют это знаковое событие в жизни страны.

Министерство культуры Республики Абхазия выражает благодарность Министерству культуры Российский Федерации за предоставленную детям из Республики Абхазия возможность участвовать в столь значимом культурно-просветительском проекте.

Данный форум, безусловно, станет площадкой для раскрытия потенциала талантливых, целеустремленных детей, позволит им обменяться творческими идеями, а также наладить диалоги.

Всего на форуме будет шесть творческих направлений, и у каждого свои кураторы.

В работе третьего Детского культурного форума примет участие делегация из Абхазии в составе шести студентов Сухумского государственного музыкального училища им. А. Чичба – Елизаветы Хишба, Расимы Ашуба; Сухумского государственного училища культуры – Салли Гвинджия и Рады Ашба; Сухумского художественного училище им. А. Чачба – Салима Шоуа, Арины Джонуа

Сопроводит делегацию ведущий специалист отдела культуры и искусства Министерства культуры Милана Ходжава», – сообщила начальник отдела международного сотрудничества и взаимодействия со СМИ Минкультуры Сария Маршан.