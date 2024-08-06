МИНЭКОНОМИКИ: ИНФОРМАЦИЯ О НЕДОБРОСОВЕСТНОСТИ АБХАЗСКОЙ СТОРОНЫ В ВЫБОРЕ ИНВЕСТОРА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Сухум. 6 августа 2024. Абхазия-Информ. Министерство экономики Абхазии выступило с комментарием по вопросу урегулирования задолженности с АО «Аэро менеджмент».

«Соглашением о намерениях между Министерством экономики Республики Абхазия и АО «Дарт», подписанным в апреле 2022 г., предусматривалось, что стороны намерены осуществлять взаимодействие по реализации проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации Международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба и не привлекать третьих лиц к сотрудничеству по проекту.

В рамках Агентского договора и договора займа, заключенного в мае 2022 г. между РУП Аэропорт и АО «Дарт», проводились работы по разработке проектной документации по реконструкции аэродрома.

В течение 2022 г. и первого полугодия 2023 г. совместно с АО «Дарт» проводилась работа над разработкой проекта Межправительственного соглашения о реализации инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации Международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба.

Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации Международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба подписано 14 июня 2023 года и ратифицировано 26 июля 2023 г.

Пунктом 4 статьи 4 данного межправительственного соглашения предусмотрено утверждение Решением межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией порядка определения российского юридического лица по реализации проекта.

В целях соблюдения норм межправсоглашения по реализации инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации Международного аэропорта "Сухум" им. В. Г. Ардзинба решением сопредседателей межправкомиссии от 31 августа 2023 г. утвержден порядок определения российского юридического лица, состав комиссии по отбору и основные положения Соглашения о государственно-частном партнерстве.

В разработке условий конкурса и основных положений Соглашения о государственно-частном партнерстве принимали участие и АО «Дарт», и ООО «Инфраструктурное развитие».

В конкурсе по реализации инвестиционного проекта, состоявшегося в сентябре 2023 года, приняло участие три претендента, в том числе АО «Дарт» и ООО «Инфраструктурное развитие».

По результатам конкурсного отбора Решением сопредседателей межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 29 сентября 2023 года ООО «Инфраструктурное развитие» было утверждено российским юридическим лицом, осуществляющим реализацию инвестиционного проекта.

Соглашение о государственно-частном партнерстве с ООО «Инфраструктурное развитие» было подписано 27 октября 2023 года.

Пунктом 8.8 Соглашения о государственно-частном партнерстве обязательства по компенсации расходов на разработку проектной документации АО «Дарт» возложены на ООО «Инфраструктурное развитие».

В январе текущего года была получена информация о том, что АО «Дарт» переименовано в АО «Аэро менеджмент».

В настоящее время Министерством энергетики и транспорта Республики Абхазия, которому переданы полномочия в сфере транспорта, определяются порядок и сроки компенсации расходов АО «Аэро менеджмент». Поэтому информация о недобросовестности абхазской стороны в выборе инвестора и нарушении условий Соглашения о намерениях не соответствует действительности».