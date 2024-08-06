ВСТРЕЧА КУРСАНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ С РУКОВОДСТВОМ СГБ

Сухум. 6 августа 2024. Абхазия-Информ. Состоялась встреча курсантов высших учебных заведений ФСБ России с руководством СГБ Абхазии. Врио председателя Д.Г. Кучуберия обратился к курсантам с напутственными словами и пожелал усердия и старания в освоении военных дисциплин, а также выразил надежду на успешное завершение их учебы и приобретение необходимых знаний, которые будут помогать им в работе по обеспечению безопасности своей страны.