 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВСТРЕЧА КУРСАНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ С РУКОВОДСТВОМ СГБ

Новости Вторник, 06 августа 2024 20:06
Оцените материал
(0 голосов)
ВСТРЕЧА КУРСАНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ С РУКОВОДСТВОМ СГБ

Сухум. 6 августа 2024. Абхазия-Информ. Состоялась встреча курсантов высших учебных заведений ФСБ России с руководством СГБ Абхазии. Врио председателя Д.Г. Кучуберия обратился к курсантам с напутственными словами и пожелал усердия и старания в освоении военных дисциплин, а также выразил надежду на успешное завершение их учебы и приобретение необходимых знаний, которые будут помогать им в работе по обеспечению безопасности своей страны.

Ежегодно СГБ Абхазии проводит набор среди учащихся средних и высших учебных заведении республики для подготовки специалистов в области обеспечения государственной безопасности.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 06 августа 2024 20:09

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МИНЭКОНОМИКИ: ИНФОРМАЦИЯ О НЕДОБРОСОВЕСТНОСТИ АБХАЗСКОЙ СТОРОНЫ В ВЫБОРЕ ИНВЕСТОРА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В СУХУМЕ СТАЛО МЕНЬШЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.