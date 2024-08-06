В СУХУМЕ СТАЛО МЕНЬШЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Сухум. 6 августа 2024. Абхазия-Информ. Выездное совещание, посвященное итогам работы управления за 7 месяцев, прошло 6 августа. Начальник УВД по городу Сухум полковник милиции Астамур Хагуш.Хагуш доложил, что в настоящее время работу управления осуществляют 130 сотрудников или 65,3% из положенных по штату.

Следственным отделом и отделом дознания УВД по городу Сухум за отчетный период было направлено в суд 42 уголовных дела, привлечено к ответственности 48 человек. Службой милиции общественной безопасности УВД по городу Сухум исполнено 380 отдельных поручении, составлено 1923 протокола, проведено 176 общественно-массовых мероприятий.

Министр отметил четкую и слаженную работу коллектива. Робер Киут подчеркнул ряд положительных изменений в системе работы столичного УВД

Говоря об имеющихся проблемах, сотрудники обозначили кадровый дефицит и потребности в транспорте.

Роберт Киут обещал оказать максимальное содействие в решении проблем.

Об этом сообщает сайт МВД.