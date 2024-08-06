МИНСЕЛЬХОЗ АБХАЗИИ: СЧИТАЕМ СЕЗОН ПУТИНЫ – УДАЧНЫМ

Сухум. 6 августа 2024. Абхазия-Информ. За осенне-зимнюю путину, при квоте в 49 тыс. тонн было выловлено и переработано 48026 тонн хамсы. Плата за вылов одной тонны хамсы составляет 2 тыс. рублей. В итоге в бюджет государства за использование водных биологических ресурсов поступит 96 млн 52 тыс. рублей.

Ловом рыбы занимались местные перерабатывающие заводы – таковых в республики 9, с помощью фрахтовки зарубежных судов.

«Заводы работали по тем нормам, которые определили экологи и Кабинет министров. Вся рыба, которая вылавливается, перерабатывается на местных предприятиях и вывозится уже в виде муки и рыбьего жира в Турцию. Мы считаем, что сезон путины был удачным», – уточнили в Министерстве сельского хозяйства.