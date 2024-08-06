Сухум. 6 августа 2024. Абхазия-Информ. 10 августа в Сухуме пройдут соревнования по плаванию на открытой воде «SwimSukhum2024». В программу соревнования входят следующие дистанции: взрослая – от 17 лет, заплыв на 3000, 1000 и 500 метров, детская – до 16 лет, заплыв на 100, 200 и 500 метров.

Предварительная программа мероприятия:

7:30 - регистрация на взрослую дистанцию – 3000 м (Пирс Апра).

8:00 – старт 3000 м (от 17 до 90 лет)

8:30 – регистрация на старт 1000 м, 500 м, 200 м, 100 м (Марнеро пляж)

9:30 – разминка детской дистанции

9:40 – старт на 100 м (6-7 лет)

9:50 – старт на 200 м (8-10 лет)

10:00 – старт на 500 м (10-14 лет)

10:15 – старт на 500 м (14-16 лет)

10:30 – старт на 500 м/1000 м (от 17 лет)

11:30 – награждение победителей.

Регистрация до 8 августа на сайте ticketme.biz

Подробнее о SwimSukhum на sportapsny.com