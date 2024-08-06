 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОЙДУТ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ

Новости Вторник, 06 августа 2024 20:38
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ ПРОЙДУТ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ

Сухум. 6 августа 2024. Абхазия-Информ. 10 августа в Сухуме пройдут соревнования по плаванию на открытой воде «SwimSukhum2024». В программу соревнования входят следующие дистанции: взрослая – от 17 лет, заплыв на 3000, 1000 и 500 метров, детская – до 16 лет, заплыв на 100, 200 и 500 метров.

Предварительная программа мероприятия:

7:30 - регистрация на взрослую дистанцию – 3000 м (Пирс Апра).

8:00 – старт 3000 м (от 17 до 90 лет)

8:30 – регистрация на старт 1000 м, 500 м, 200 м, 100 м (Марнеро пляж)

9:30 – разминка детской дистанции

9:40 – старт на 100 м (6-7 лет)

9:50 – старт на 200 м (8-10 лет)

10:00 – старт на 500 м (10-14 лет)

10:15 – старт на 500 м (14-16 лет)

10:30 – старт на 500 м/1000 м (от 17 лет)

11:30 – награждение победителей.

Регистрация до 8 августа на сайте ticketme.biz

Подробнее о SwimSukhum на sportapsny.com

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 06 августа 2024 20:41

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МИНСЕЛЬХОЗ АБХАЗИИ: СЧИТАЕМ СЕЗОН ПУТИНЫ – УДАЧНЫМ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ «АБХАЗИЯ ОПЕН 2024» ПРОЙДЕНО ЧЕТЫРЕ ТУРА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.