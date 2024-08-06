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Абхазия Информ

НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ «АБХАЗИЯ ОПЕН 2024» ПРОЙДЕНО ЧЕТЫРЕ ТУРА

Новости Вторник, 06 августа 2024 20:42
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НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ «АБХАЗИЯ ОПЕН 2024» ПРОЙДЕНО ЧЕТЫРЕ ТУРА

Сухум. 6 августа 2024. Абхазия-Информ. На международном турнире «Абхазия Опен 2024» по классике пройдено четыре тура из семи.

В группе А по четыре очка набрали российские шахматисты Вадим Иващенко и Сергей Нефедов, 3,5 очка набрал Артем Лапин. Их преследуют, имея в своей копилке по три очка, Алексей Корнюков, Тристан Кварацхелия, Валерий Шаньгин, Сергей Назарьев, Нестор Багателия, Размик Асланян, Роберт Сафин и Талгат Шайнуров.

Среди мальчиков до девяти лет по четыре очка в активе Савелия Азарова и Георгия Квициния. Лидеров преследуют Даниэль Бганба, Давид Ткебучава и Татьяна Павлова, в их активе по 3,5 очка.

Среди мальчиков до 13 лет лидируют Армен Топчан и Рамин Сидик, в их активе по четыре очка.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 06 августа 2024 20:51

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