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Абхазия Информ

600 ПРОЕКТОВ РЕАЛИЗОВАНО С 2020 ГОДА МУ «ГОРСТРОЙПРОЕКТ»

Новости Вторник, 06 августа 2024 20:51
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600 ПРОЕКТОВ РЕАЛИЗОВАНО С 2020 ГОДА МУ «ГОРСТРОЙПРОЕКТ»

Сухум. 6 августа 2024. Абхазия-Информ. О становлении муниципального учреждения «Горстройпроект», проделанной работе, о текущих ремонтно-восстановительных работах и планах на ближайший год в студии радио Sputnik рассказал начальник учреждения Астамур Пипия.

МУ «Горстройпроект» при Администрации Сухума было образовано в 2008 году. За это время организацией было восстановлено немало объектов в столице. По словам директора учреждения, лишь с 2020 года реализовано около 600 проектов.

«Это большая работа всей команды – и коллектива «Горстройпроекта», и Администрации, и лично Беслана Федоровича Эшба. Большой вклад для того, чтобы наш город развивался, становился лучше и удобнее для граждан. Все эти работы в основном проводились за счет собственных средств города», – отметил Пипия.

Одним из самых крупных восстановленных объектов он назвал арку и фонтан на Сухумской горе. По его словам, эта локация стала местом притяжения для жителей и гостей столицы. В планах у местных властей провести освещение к Сухумской горе, а также сделать дорогу к ней пешеходной.

«Горстройпроект» занимается и ремонтом детских садов и школ.

«Завершили работу по восстановлению третьего корпуса садика «Апра». Мы с инспекцией ездили вместе с президентом. Посмотрели и остальные корпуса. В планах восстановить и их тоже. Но это уже зависит от финансовой возможности Администрации. Также провели работы по восстановлению 14-й школы. Там была заменена кровля, отремонтированы классы, восстановлен класс абхазского языка и литературы. В данный момент работы там завершаются. К 1 сентября эти классы уже будут функционировать», – отметил Пипия.

В столице до конца сентября также появится более 15 новых детских площадок. Самая большой игровой комплекс будет установлен на улице Басария.

В 2024 году бюджет «Горстройпроекта» вместе с дотациями составил 180 миллионов рублей, уже освоено порядка 150 миллионов. По словам Пипия, этих средств недостаточно для решения всех проблем в столице, однако финансовые ресурсы города ограничены.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 06 августа 2024 20:56

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