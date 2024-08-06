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Абхазия Информ

ЖИТЕЛИ АБХАЗИИ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ВЛЮБИСЬ В КАЗАНЬ»

Новости Вторник, 06 августа 2024 20:57
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ЖИТЕЛИ АБХАЗИИ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ВЛЮБИСЬ В КАЗАНЬ»

Сухум. 6 августа 2024. Абхазия-Информ. В городе-побратиме Сухума – Казани начался прием заявок на очередной конкурс творческих проектов «Влюбись в Казань», сообщают авторы проекта. В этом году конкурс творческих проектов «Влюбись в Казань» будет проходить по четырем номинациям: «Лучший видеоролик о Казани», «Лучшая фоторабота «Казань туристическая»», «Лучшая статья о туризме в Казани» и новая номинация «Лучший видеоролик о Казани. Командная работа». Все работы должны раскрывать информацию о местах, событиях, людях или объектах города и демонстрировать многообразие и красоту Казани.

К участию в конкурсе допускаются жители и гости г. Казани гражданства любой страны, достигшие 14 лет. Онлайн-заявки принимаются до 15 января 2025 года через сайт https://yaratamkazan.ru/ Помимо этого, работа должна быть размещена в социальной сети «ВКонтакте» или на других платформах с хештегом Конкурса #ВлюбисьвКазань2024.

Автор может представить не более одной работы. Допускаются упоминания об истории столицы Республики Татарстан, ее жителях, значимых событиях вне политического контекста, красивые виды, пожелания и поздравления для Казани и горожан.

Общий призовой фонд конкурса в этом году составляет 670 тыс. рублей. Победители конкурса получают денежный грант в размере от 50 тыс. руб. до 150 тыс. руб. в зависимости от номинации. За II место предусмотрены денежные призы от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб., за III место – от 15 тыс. руб. до 30 тыс. руб.

Подробная информация об условиях участия конкурса представлена на сайте проекта https://yaratamkazan.ru/

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 06 августа 2024 20:59

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