БОЛЕЕ 260 НАРУШЕНИЙ ПДД ВЫЯВЛЕНО В ХОДЕ РЕЙДА

Сухум. 7 августа 2024. Абхазия-Информ. В ночное время акцент в своей работе инспекторы сделали на восточные районы. Усиленную службу сотрудники спецроты УГАИ и отдела Госавтоинспекции Очамчырского ОВД несли на Тамышском стационарном посту ДПС. Параллельно осуществлялось движение патрулей по республиканской трассе.

Руководством Госавтоинспекции поручено уделять особое внимание водителям общественного транспорта, осуществляющих перевоз граждан, которые продолжают звонить на линию доверия, отмечая совершаемые маршрутчиками нарушения. Так, зафиксированы факты грубого нарушения правил дорожного движения, в ходе которых груженные машины выезжают на встречную полосу, создавая аварийные ситуации.

Кроме того, превышая скоростной режим, водители маршрутных такси нередко не справляются с рулевым управлением, что приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Подобное имело место 6 августа в Гудаутском районе, когда водитель Кардия, нарушив ПДД, столкнулся с автомашиной, принадлежащей гражданам Российской Федерации. В результате ДТП никто не пострадал.

Всего в ходе рейда 6 августа выявлено 263 правонарушителя, из них 8 управляли автотранспортом в нетрезвом состоянии. Все нетрезвые водители оштрафованы, их транспортные средства поставлены на штрафстоянку сроком на один месяц.

Об этом сообщает сайт МВД.