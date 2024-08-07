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Абхазия Информ

В ХОДЕ НОЧНОГО ПАТРУЛИРОВАНИЯ ВЫЯВИЛИ ДВОИХ ЛИХАЧЕЙ

Новости Среда, 07 августа 2024 15:06
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В ХОДЕ НОЧНОГО ПАТРУЛИРОВАНИЯ ВЫЯВИЛИ ДВОИХ ЛИХАЧЕЙ

Сухум. 7 августа 2024. Абхазия-Информ. Двоих лихачей из Гулрыпшского района выявили сотрудники Управления Госавтоинспекции в ходе ночного патрулирования. Молодые люди устроили так называемый «стритрейсинг» прямо на республиканской трассе, по которой, несмотря на ночное время суток, проезжало немало машин.

Набирающая популярность непонятная мода на стритрейсинг уже унесла не одну жизнь молодых людей.

«Уличные гонщики» – это безответственные водители, которые демонстративно и нагло игнорируют правила дорожного движения. Они не могут соблюдать скоростной режим, ездить аккуратно, ориентируясь на безопасность других. Об этом с нарушителями – Леоном Тарба и Даниилом Хаджимба говорили на встрече в УГАИ.

Оба лихача оштрафованы за агрессивную езду на 6 тысяч рублей каждый. Их автомобили отправлены на штрафстоянку. Кроме того, нарушители были отправлены на экзамен на знание ПДД. Даниил Хаджимба экзамен сдал, сделав допустимые две ошибки. Леон Тарба сделал 8 ошибок в 20 вопросах, в связи с чем, он лишен права управления транспортным средством на неопределённый срок.

В УГАИ ведут беспринципную борьбу с подобными водителями, ведь «гонщики» считают себя выше дисциплинированных автомобилистов, считают, что правила дорожного движения им не писаны. Нередко их поведение на дороге провоцирует ДТП, в которых страдают другие люди.

Кроме того, некоторые из них разгоняются по дорогам общего пользования до запредельных скоростей, представляя потенциальную угрозу для жизни и здоровья окружающих. При быстром движении повышается риск потери контроля над машиной, которая на большой скорости превращается в орудие убийства.

Об этом сообщает сайт МВД

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 07 августа 2024 15:08

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