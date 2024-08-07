ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕКТИВУ МИД СЕРГЕЯ ШАМБА

«Сергей Миронович не нуждается в особом представлении, так как более 13 лет возглавлял министерство. Мы все прекрасно знаем, что будучи участником национально-освободительного движения абхазского народа, и в послевоенный период, Сергей Миронович внес существенный вклад в становление и развитие нашего государства. Его дипломатичность, профессионализм и опыт всегда были востребованы и полезны для нашего государства», – сказал Б.Гунба.

В свою очередь Сергей Шамба отметил, что «действительно молодая абхазская дипломатия формировалась в соприкосновении и сотрудничестве с такими великими дипломатическими школами, как российская, британская, германская, американская, французская, во взаимодействии с международными организациями». Это были, по его словам другие непростые, сложные времена. Сейчас, в не менее сложное время, идет переустройство мировой системы, и Абхазия включена в этот процесс. Глобальные изменения и конфликты происходят в непосредственной географической близости от нашей страны. В этой ситуации нужно действовать политически грамотно, использовать изощренную дипломатию. «Мы должны готовиться к серьезным потрясениям, Если же мы будем вести правильную внешнюю и внутреннюю политику, то мы сможем избежать многих бед», – сказал Шамба.

Он поблагодарил руководство страны за оказанное доверие.

Об этом сообщает сайт президента.