ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 7 августа 2024. Абхазия-Информ. Совета безопасности под председательством президента Аслана Бжания. Глава государства поблагодарил Сергея Шамба за проделанную работу и пожелал успехов в новой должности.

Президент пожелал ему успехов и нацелил на активную деятельность. «У вас два заместителя: один юрист – профессионал; другой оперативник – практик. Важно выстроить работу, нацеленную на необходимость анализа угроз и вызовов национальной безопасности в современных условиях, и выработке мер по их предупреждению», – сказал президент.

Рауль Лолуа в свою очередь поблагодарил Аслана Бжания за доверие в ответственной должности.

«Спасибо за высокое доверие в таком важном направлении. В Абхазии никогда не было легких времен. Сейчас, с учетом происходящих процессов в Абхазии и вокруг нее, нужно максимально сконцентрировать наши действия. Мы намерены активно взаимодействовать с нашими силовыми структурами, и приложим максимум усилий, чтобы работа была эффективна и направлена на обеспечение безопасности нашего государства», – сказал Р. Лолуа.

Члены Совета безопасности также обсудили и другие актуальные вопросы внутренней и внешней политики страны.

Об этом сообщает сайт президента.