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Абхазия Информ

ЖИТЕЛЬНИЦА АБХАЗИИ ВЕЗЛА В ИНОМАРКЕ БОЛЕЕ 600 ПАЧЕК СИГАРЕТ

Новости Среда, 07 августа 2024 15:19
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ЖИТЕЛЬНИЦА АБХАЗИИ ВЕЗЛА В ИНОМАРКЕ БОЛЕЕ 600 ПАЧЕК СИГАРЕТ

Сухум. 7 августа 2024. Абхазия-Информ. На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни пресечена очередная попытка ввоза табачных изделий с сокрытием от таможенного контроля. В ходе проверки автотранспорта сотрудники поста совместно с пограничниками остановили автомобиль марки Mercedes-Benz, прибывший из Республики Абхазия. По результатам осмотра машины с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса была выявлена темная зона, свидетельствующая о возможной незаконной перевозке товара.

«В ходе таможенного досмотра установлено, что в специальных полостях (порогах) с обеих сторон транспортного средства находилась незаконно перевозимая табачная продукция, – пояснил начальник таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Алексей Быков. – Обнаружение товара и доступ к нему стали возможны после демонтажа пластин, закрывающих полости тайников. В них было спрятано 640 пачек (12800 штук) сигарет марки «Business Royals» с абхазскими акцизными марками».

Табачные изделия и автомобиль изъяты, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП РФ.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 07 августа 2024 15:21

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