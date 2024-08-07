САНДРО ЦИМЦБА ПРОВЕДЕТ ПЕРВЫЙ БОЙ НА ПЕРВЕНСТВЕ ЕВРОПЫ ПО БОКСУ
Сухум. 7 августа 2024. Абхазия-Информ. Сегодня, 7 августа Сандро Цимцба проведет первый бой на первенстве Европы по боксу среди юношей 13-14 лет. Ему предстоит встретиться с Йосипом Черта из Хорватии. Начало в 19:00, Сандро выходит в четвертой паре.
Абхазский спортсмен выступает в составе сборной России в весовой категории 63 кг. Первенство проходит в городе Баня-Лука Боснии и Герцеговины.
Сандро является победителем первенства России среди юношей 13-14 лет, воспитанник тренеров ДЮСШ №1 Гагрского района Эдгара Кирия и Элизбара Джологуа, первый тренер – Владимир Шульгин.