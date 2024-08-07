Сухум. 7 августа 2024. Абхазия-Информ. Сегодня, 7 августа Сандро Цимцба проведет первый бой на первенстве Европы по боксу среди юношей 13-14 лет. Ему предстоит встретиться с Йосипом Черта из Хорватии. Начало в 19:00, Сандро выходит в четвертой паре.