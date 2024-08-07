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Абхазия Информ

СТАРТОВАЛ XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Новости Среда, 07 августа 2024 15:24
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СТАРТОВАЛ XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Сухум. 7 августа 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме стартовал Международный турнир по настольному теннису, посвященный памяти первого президента Федерации настольного тенниса Абхазии Омара Кварчия.

Турнир стартовал с соревнования среди детей младшего возраста. В нем принимают участие 30 спортсменов из городов и районов Абхазии, Южной Осетии, Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей.

На церемонии открытия гостей и участников турнира поприветствовали исполняющий обязанности председателя Госкомитета по дела молодежи и спорта Роман Цкуа, заместитель председателя, президент Федерации настольного тенниса Абхазии Беслан Карчава, директор Управления по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум Эльза Хагба и сестра Омара Кварчия – Анжела.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 07 августа 2024 15:26

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