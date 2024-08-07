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Абхазия Информ

В ПИЦУНДЕ ЗАВЕРШИЛСЯ II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Новости Среда, 07 августа 2024 18:59
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В ПИЦУНДЕ ЗАВЕРШИЛСЯ II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Сухум. 7 августа 2024. Абхазия-Информ. Пицундский фестиваль проходил с 29 июля по 3 августа. В нем приняли участие 22 приглашенных артиста из семи стран и 13 абхазских солистов. За шесть дней было проведено девять концертных программ.

В этом году география фестиваля расширилась еще на две страны: помимо участников из России, Турции, США, Азербайджана, Армении, в нем приняли участие музыканты из Китая и Беларуси. Увеличилось и разнообразие музыкальных инструментов, некоторые из них звучали в Пицундском храме впервые.

Центральным событием Пицундского фестиваля его художественный руководитель, выпускник Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Барас Куджба назвал исполнение Государственной хоровой капеллой «Абхазского реквиема» Нодара Чанба.

«На мой взгляд абхазский реквием является одним из самых важных сочинений в абхазском музыкальном исполнительском искусстве», – отметил Куджба.

В рамках фестиваля удалось собрать 1 млн 200 тысяч рублей. Эти средства будут переданы на развитие государственного концертного зала Пицундского храма.

«Мы планируем приобрести профессиональное световое оборудование, поскольку нынешнее устаревшее», – сказал худрук фестиваля.

Также в этом году создан Фонд Пицундского фестиваля. Миссией которого будет поддержка молодых артистов и музыкальных деятелей Абхазии, повышение культурного имиджа Абхазии в мире, сохранение и распространение музыкального наследия нашей страны.

А в сентябре выйдет документальный фильм о II Пицундском фестивале.

Об этом сообщает Агентство социальной информации «Апсны».

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 07 августа 2024 19:04

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