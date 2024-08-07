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Абхазия Информ

КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО СУХУМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Новости Среда, 07 августа 2024 19:05
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КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО СУХУМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сухум. 7 августа 2024. Абхазия-Информ. В столице продолжаются работы по благоустройству. В Новом районе ведется укладка тротуарной плитки на улицах Картозия и Киараз, которая вскоре будет завершена. На сегодняшний день выполнено 70% от общего объема работ. Ожидается, что все мероприятия будут завершены к концу сентября.

Общий объем работ по улице Киараз включает демонтаж старого асфальтобетонного покрытия, укладку тротуарной плитки и установку бордюров. По смете планируется уложить 580 м². На сегодняшний день выполнено 70% монтажа бордюрных камней, а также укладки тротуарной плитки, ведется работа по укладке оставшихся 200 м². Улицы будут оснащены современными пешеходными дорожками, что значительно улучшит безопасность пешеходов.

Подрядная организация «Абхазлифт», под руководством директора Чкотуа Тимура по просьбе жителей взяла на себя обязательство укладки дополнительных 80 м² плитки вне сметы.

По улице Картозия идут аналогичные виды работ: укладка тротуара, установка бордюров по обе его стороны. Планируется уложить 1200 м². Уже выполнено 50% работ.

Жители района наряду выражают благодарность президенту и администрации за поддержку проекта, отмечая, что передвижение в этом районе было сложным, и люди были вынуждены ходить по трассе, что создавало опасность как для пешеходов, так и водителей.

«Раньше здесь было сложно передвигаться, люди были вынуждены ходить по трассе, что было небезопасно. Сейчас можно спокойно гулять с ребенком в коляске. Мы очень благодарны руководству, президенту за создание таких комфортных условий», – отметил местный житель Аслан Муратия.

Работы начались в конце июня и уже принесли видимые результаты. Обновленные тротуары не только улучшат внешний облик района, но и существенно повысят уровень безопасности для местных жителей.

«Сегодня Новый район преображается и облагораживается. Мы благодарны всем, кто принимал участие в этом проекте. На этом мы не будем останавливаться. У нас намечено много дел. Средства вложены из республиканского бюджета», – сообщил замглавы Администрации г. Сухум Автондил Сурманидзе.

Компания «Абхазлифт» планирует завершить все строительные работы к концу сентября, предоставив жителям района возможность наслаждаться современными и безопасными тротуарами.

Активно продолжаются работы и по благоустройству улицы Чанба. Этот проект реализуется наряду с работами на улицах Картозия и Киараз и направлен на создание комфортной и безопасной городской среды для пешеходов.

«Работы были начаты 5 июля и по контракту должны быть завершены к концу года, но, если погодные условия нам позволят, мы планируем завершить их раньше – к концу августа. Расстояние составляет 1 км: от 2-й Тоннельной улицы до школы №13. Здесь не было тротуаров, и люди ходили по дороге. Сейчас у них появится полноценная пешеходная зона», – сказал главный инженер фирмы «Ал Сервис» Давид Накопия.

Он отметил, что все необходимые материалы уже закуплены, и задержек в поставках нет. На данный момент выполнена половина работ, включая подготовку территории для укладки брусчатки, тротуаров, бордюров и поребриков.

Кроме того, на улице Чанба ведутся работы по обновлению и установке новых остановок общественного транспорта.

«Изначально здесь стояли две старые остановки с советских времен, которые были ветхими и протекали. Мы их демонтировали и установим четыре новые с освещением и остеклением», – добавил Накопия.

Проект благоустройства улицы Чанба получил положительные отзывы от жителей и гостей города.

«Очень рады, что наконец появился тротуар, по которому можно ходить, не спотыкаясь», – отметила российская туристка Светлана.

Местные жители выражают надежду на скорейшее завершение проекта, так как новые тротуары значительно улучшат качество их жизни и обеспечат безопасность движения.

Жители и гости столицы отмечают значительные позитивные изменения в городской инфраструктуре за последние несколько лет, улучшение которых заметно как в центре, так и в отдаленных кварталах.

«Отрадно, что преображается не только центр, но и отдаленные районы», – подчеркнула жительница города Сухум Наала Квициния.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 07 августа 2024 19:27

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