О работе Отдела внутренних дел по Гудаутскому району доложил начальник Зосма Гицба.

Сухум. 7 августа 2024. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Роберт Киут провел выездные совещания в Гудаутском и Гагрском районах. В совещании принял участие первый замминистра Руслан Ажиба.

В целом общая раскрываемость преступлений общеуголовной направленности по району составила 96%.

Отделом уголовного розыска за 7 месяцев 2024 года в ОВД доставлено – 416 человек, из них привлечены к административной ответственности – 82 человека, задержаны по подозрению в совершении преступления – 44 человек, отпущены после установления личности – 290.

Также Гицба рассказал о работе ОГАИ.

Роберт Киут поручил усилить работу в части борьбы с распространением наркотиков в районе. Первый замминистра Руслан Ажиба отметил хороший уровень работы личного состава в части борьбы с майнингом в районе, обозначив важность сохранения сложившейся тенденции.

Далее руководители МВД осмотрели ход ремонтных работ в Изоляторе временного содержания при Гудаутском РОВД, после чего выездное совещание продолжилось в Управлении внутренних дел по Гагрскому району.

О статистике за 7 месяцев доложил начальник УВД Денис Айба.

Следственными подразделениями УВД по Гагрскому району за семь месяцев в суд направлено 34 уголовных дела. Службой милиции общественного безопасности было составлено 652 административных протокола, 89 человек подвергнуты Гагрским районным судом административному аресту.

Проведены работы в области противодействия нелегальной и трудовой миграции, составлено 322 протокола, 14 граждан были выдворены за пределы Республики Абхазия. Также, 65 протоколов было составлено за отсутствие лицензии на перевозку пассажиров.

За семь месяцев было обнаружено и изъято на территории Гагрского района 62 аппарата по добыче криптовалюты, систематически проводится мониторинг ранее выявленных и отключенных «майнинг-ферм».

Продолжают усиленную службу сотрудники ГАИ. При этом, за отчетный период произошло 36 ДТП, в которых погибли 11 человек.

Данный показатель Роберт Киут констатировал как неудовлетворительный.

«По данным сотрудников, сегодня в Гагрском районе постоянно находятся на отдыхе до 30 тысяч туристов, в связи с чем личный состав работает в усиленном режиме, чтобы не допустить рост краж и ДТП», – отметил Айба.

Министр внутренних дел поручил усилить работу по всем направлениям. «Гагра - локомотив туризма в нашей стране. Завершите сезон благополучно, обеспечьте безопасность прибывающих к вам на отдых гостей и местных граждан», - резюмировал генерал-майор милиции Киут.

Об этом сообщает сайт МВД.