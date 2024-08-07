 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЫЕЗДНЫЕ СОВЕЩАНИЯ В ГУДАУТСКОМ И ГАГРСКОМ РАЙОНАХ

Новости Среда, 07 августа 2024 20:33
Оцените материал
(0 голосов)
ВЫЕЗДНЫЕ СОВЕЩАНИЯ В ГУДАУТСКОМ И ГАГРСКОМ РАЙОНАХ

Сухум. 7 августа 2024. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Роберт Киут провел выездные совещания в Гудаутском и Гагрском районах. В совещании принял участие первый замминистра Руслан Ажиба.

О работе Отдела внутренних дел по Гудаутскому району доложил начальник Зосма Гицба.

В целом общая раскрываемость преступлений общеуголовной направленности по району составила 96%.

Отделом уголовного розыска за 7 месяцев 2024 года в ОВД доставлено – 416 человек, из них привлечены к административной ответственности – 82 человека, задержаны по подозрению в совершении преступления – 44 человек, отпущены после установления личности – 290.

Также Гицба рассказал о работе ОГАИ.

Роберт Киут поручил усилить работу в части борьбы с распространением наркотиков в районе. Первый замминистра Руслан Ажиба отметил хороший уровень работы личного состава в части борьбы с майнингом в районе, обозначив важность сохранения сложившейся тенденции.

Далее руководители МВД осмотрели ход ремонтных работ в Изоляторе временного содержания при Гудаутском РОВД, после чего выездное совещание продолжилось в Управлении внутренних дел по Гагрскому району.

О статистике за 7 месяцев доложил начальник УВД Денис Айба.

Следственными подразделениями УВД по Гагрскому району за семь месяцев в суд направлено 34 уголовных дела. Службой милиции общественного безопасности было составлено 652 административных протокола, 89 человек подвергнуты Гагрским районным судом административному аресту.

Проведены работы в области противодействия нелегальной и трудовой миграции, составлено 322 протокола, 14 граждан были выдворены за пределы Республики Абхазия. Также, 65 протоколов было составлено за отсутствие лицензии на перевозку пассажиров.

За семь месяцев было обнаружено и изъято на территории Гагрского района 62 аппарата по добыче криптовалюты, систематически проводится мониторинг ранее выявленных и отключенных «майнинг-ферм».

Продолжают усиленную службу сотрудники ГАИ. При этом, за отчетный период произошло 36 ДТП, в которых погибли 11 человек.

Данный показатель Роберт Киут констатировал как неудовлетворительный.

«По данным сотрудников, сегодня в Гагрском районе постоянно находятся на отдыхе до 30 тысяч туристов, в связи с чем личный состав работает в усиленном режиме, чтобы не допустить рост краж и ДТП», – отметил Айба.

Министр внутренних дел поручил усилить работу по всем направлениям. «Гагра - локомотив туризма в нашей стране. Завершите сезон благополучно, обеспечьте безопасность прибывающих к вам на отдых гостей и местных граждан», - резюмировал генерал-майор милиции Киут.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 07 августа 2024 20:37

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО СУХУМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА, МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ДЖНАСУХА НАНБА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.