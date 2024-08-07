ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА, МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ДЖНАСУХА НАНБА

«Все ремонтные работы, связанные со взлетно-посадочной полосой и аэродромной инфраструктурой будут окончены в установленные сроки. В декабре аэропорт будет запущен», – сказал первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джнасух Нанба в пресс-центре Абхазского телевидения.

Сегодня в аэропорту трудоустроено более 130 человек, но специалистов не хватает. По завершении реконструкции объекта, в нем будет задействовано до 500 сотрудников

«80-90 процентов составят местные жители», – уверен Нанба.

В соответствии с российско-абхазским межправительственном соглашением российская сторона определит авиакомпанию, которая будет совершать полеты в Абхазию.

По словам Нанба, полеты в первую очередь будут осуществляться в крупные российские города, но пока конкретно пункты назначения не определены.

«об утвержденных маршрутах можно будет говорить только тогда, когда будут подписаны соответствующие документы. Первое время будут работать российские авиакомпании, но в будущем мы надеемся и на участие и абхазской авиакомпании», – сказал министр энергетики и транспорта.

Что касается тестового рейса, запланированного на июль 2024 года, его пришлось перенести по ряду объективных причин, в том числе связанных с доставкой строительных материалов (бетона и песка) по железной дороге.

По словам Джансуха Нанба, проект по реконструкции сухумского аэропорта реализуется в четком соответствии с российско-абхазским межправительственным соглашением, подписанным в июне 2023 года. Оно определяет условия и порядок реализации данного проекта.

Он прокомментировал претензию инвестора АО «Дарт» (позднее переименовано в «Аэро менеджмент»), не прошедшего конкурсный отбор на реконструкцию аэропорта «Сухум». АО «Аэро менеджмент» считает, что абхазская сторона нарушила условие соглашения, подписанного с Минэкономики РА в апреле 2022 г., о соблюдении эксклюзивности и непривлечении третьих сторон к сотрудничеству в рамках проекта.

«28 апреля 2022 года между Минэкономики Абхазии и акционерным обществом «Дарт» было подписано соглашение о намерениях по сотрудничеству. Далее был подписан договор займа от 3 мая 2022 года, и той же датой был подписан агентский договор. На тот момент эта компания рассматривалась как основной инвестор по реализации проекта. Возникла необходимость привлечения займа, заимодавцем выступала компания «Дарт», а заемщиком – РУП международный аэропорт «Сухум». Абхазской стороне в лице РУП пришлось привлечь займ. Сумма составляла 120 млн руб.. Эти средства должны были пойти на оплату проектно-сметной документации реконструкции аэродромной инфраструктуры, что и было прописано в договоре», – пояснил Нанба.

В конкурсе по реализации инвестиционного проекта, состоявшегося в сентябре 2023 года, приняло участие три претендента, в том числе АО «Дарт» и ООО «Инфраструктурное развитие».

По результатам конкурсного отбора решением сопредседателей межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 29 сентября 2023 года ООО «Инфраструктурное развитие» было утверждено российским юридическим лицом, осуществляющим реализацию инвестиционного проекта.

«В этом конкурсе учувствовала и компания «ДАРТ», что опровергает ее тезис о нарушении с нашей стороны соглашения о намерениях, так как нелогично было бы учувствовать в конкурсе, если они были бы не согласны с этими нормами и правилами», – сказал Нанба.

По его словам, в договоре займа и агентском договоре четко определены цели займа.

«Средства были переданы на разработку проектно-сметной документации аэродромной части. Компания «Дарт», ссылаясь на определенные факторы, приняла решение о финансировании средств на разработку проектно-сметной документации по аэровокзальному комплексу. Это говорит о том, что абхазская сторона не давала добро, и никаких договорённостей не было, а компания «Дарт» приняла решение направить дополнительные средства на разработку документации», – отметил министр.

27 октября 2023 года между Кабмином РА и ООО «Инфраструктурное развитие» было заключено Соглашение о государственно-частном партнерстве о восстановлении имущественного комплекса аэропорта «Сухум». Частный партнер принял на себя обязательства по возмещению понесенных АО «Аэро Менеджмент» затрат на разработку проектной документации.

«Таким образом, компенсация расходов на проектирование объекта осуществляется утвержденным, прошедшим конкурсный отбор инвесторо, а именно ООО «Инфраструктурное развитие». При этом мы с компанией «Инфраструктурное развитие» обсуждаем сроки и порядок компенсации расходов, понесенных АО «Аэро Менеджмент»», – сказал Нанба.

Министр также подчеркнул, что та документация, которую некогда подготовила компания «Дарт» не актуальна, на данном этапе ООО «Инфраструктурное развитие» готовит проекты по аэродромной и аэровокзальной частям.

«АО «Дарт» имеет право в установленном порядке обратиться в суд. Но скажу вам, исходя из нашего общения, что вопрос об обращении в суд не стоит. Сейчас речь идет о досудебном урегулировании вопроса, который у нас возник. «Дарт» предъявляет одну сумму, мы с ней аргументированно не согласны. Мы этот вопрос обсуждаем и не стоит, на мой взгляд, сейчас в этот процесс вмешиваться и пытаться на этом набить себе политические очки», – отметил Нанба.

Министр также ответил на ряд вопросов журналистов.

Об этом сообщает Апсныпресс.