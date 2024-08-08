ХИБЛА ГЕРЗМАВА И ОЛЕГ АККУРАТОВ ВЫСТУПЯТ С БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ КОНЦЕРТОМ

Сухум. 8 августа 2024. Абхазия-Информ. 16 августа в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба состоится благотворительный концерт народной артистки России и Абхазии Хиблы Герзмава и Олега Аккуратова, который пройдет в рамках ХХІI Музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает...».

В авторской концертной программе «Где-то далеко, в памяти моей…» будут исполняться песни 1940-1970-х годов.

Хибла Герзмава направит все вырученные средства с продажи билетов на лечение Фридонны Авидзба, страдающей острым лимфобластным лейкозом.

Девочке необходимо пройти курсы химиотерапии и трансплантации костного мозга.

Эта программа уже исполнялась в Москве в мае и имела оглушительный успех. Олег Аккуратов и Хибла Герзмава также записали на лейбле «Мелодия» одноименную виниловую пластинку.

Билеты продаются в кассе Абхазского театра и онлайн по ссылке https://rusdram.org/theater/performs/66a247c448028d7d541165d4