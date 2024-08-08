СОСТОЯЛСЯ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР АСЛАНА БЖАНИЯ С АЛАНОМ ГАГЛОЕВЫМ
Новости Четверг, 08 августа 2024 18:40
Сухум. 8 августа 2024. Абхазия-Информ. Состоялся телефонный разговор Аслана Бжания с президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым. В ходе телефонного разговора президент Абхазии выразил слова поддержки в связи с шестнадцатой годовщиной грузинского вторжения в Южную Осетию.
Президенты Абхазии и Южной Осетии подчеркнули взаимное стремление к укреплению и углублению взаимодействия между братскими республиками.