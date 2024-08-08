МИД АБХАЗИИ НАПРАВИЛ НОТУ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В МИД ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
Сухум. 8 августа 2024. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило ноту соболезнования Министерству иностранных дел Республики Южная Осетия по случаю 16-ой годовщины начала вооруженной агрессии Грузии против Республики Южная Осетия. В ноте, в частности, отмечается:
«Дата 8 августа 2008 года навсегда останется одной из самых трагических в современной истории Республики Южная Осетия.
Мужественный югоосетинский народ в едином порыве вставший на защиту Родины, благодаря своему героизму и помощи Российской Федерации, сломил грузинского агрессора, начавшего преступную войну.
В этот скорбный день народ Республики Абхазия чтит память павших в боях защитников и ставших жертвами агрессии мирных жителей Республики Южная Осетия».
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