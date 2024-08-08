В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ ТРАУРНАЯ АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ»
Новости Четверг, 08 августа 2024 18:51
Сухум. 8 августа 2024. Абхазия-Информ. Траурная акция «Свеча памяти», приуроченная к 16-й годовщине агрессии Грузии в Южной Осетии пройдет 8 августа в Сухуме.
Акция пройдет у Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба, начало в 21:00.
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