САНДРО ЦИМЦБА ВЫШЕЛ В ПОЛУФИНАЛ ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ ПО БОКСУ
Сухум. 8 августа 2024. Абхазия-Информ. Сандро Цимцба вышел в полуфинал первенства Европы по боксу среди юношей 13-14 лет. В четвертьфинале европервенства он единогласным решением судей одержал победу над Йосипом Черта из Хорватии.
Абхазский спортсмен выступает в составе сборной России в весовой категории 63 кг. Первенство проходит в городе Баня-Лука Боснии и Герцеговины. Абхазского спортсмена сопровождает личный тренер Эдгар Кирия.
Сандро является победителем первенства России среди юношей 13-14 лет, воспитанник тренеров ДЮСШ №1 Гагрского района Эдгара Кирия и Элизбара Джологуа, первый тренер – Владимир Шульгин.