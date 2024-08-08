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Абхазия Информ

САНДРО ЦИМЦБА ВЫШЕЛ В ПОЛУФИНАЛ ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ ПО БОКСУ

Новости Четверг, 08 августа 2024 18:53
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САНДРО ЦИМЦБА ВЫШЕЛ В ПОЛУФИНАЛ ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ ПО БОКСУ

Сухум. 8 августа 2024. Абхазия-Информ. Сандро Цимцба вышел в полуфинал первенства Европы по боксу среди юношей 13-14 лет. В четвертьфинале европервенства он единогласным решением судей одержал победу над Йосипом Черта из Хорватии.

Абхазский спортсмен выступает в составе сборной России в весовой категории 63 кг. Первенство проходит в городе Баня-Лука Боснии и Герцеговины. Абхазского спортсмена сопровождает личный тренер Эдгар Кирия.

Сандро является победителем первенства России среди юношей 13-14 лет, воспитанник тренеров ДЮСШ №1 Гагрского района Эдгара Кирия и Элизбара Джологуа, первый тренер – Владимир Шульгин.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 08 августа 2024 18:56

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